Парфенчиков опасается появления "искусственных аутистов" в Тикше

Глава Карелии объяснил, почему школу в поселке Тикша необходимо закрыть, а детей перевести в современное общеобразовательное учреждение в Ледмозеро.

В поселке Тикша Муезерского района есть общеобразовательная школа, в которой учатся всего 12 человек – четверо учащихся младшего звена и восемь старшеклассников. В ноябре руководство учебного заведения сообщило родителям учащихся, что школу планируется закрыть, а детей перевести в Ледмозеро, где в этом году построили новую современную школу.

Родители в шоке.

"Кто посреди учебы закрывает школу? - задают вопросы люди в соцсети. - Для детей, особенно младших классов, это стресс. Дорога до Ледмозера оставляет желать лучшего! Страшно за детей! И зачем тогда в том году открыли в школе новый спортзал? Для кого он теперь останется?"

В соцсетях обеспокоенные родители обратились с этими же вопросами к главе Карелии Артуру Парфенчикову. Где получили ответ, что школа будет закрыта.

А сегодня на заседании Заксобрания Парфенчиков объяснил, почему у малокомплектных школ в районах нет будущего.

"Школу в Тикше Муезерского района будем закрывать, - сказал Артур Парфенчиков, - вы съездите, посмотрите и сравните школу в Тикше и школу в Ледмозеро! Мы такую школу в каждом поселке не построим. Давайте будем объективны и население не обманывать. Наши дети, независимо от того, где они живут, должны учиться в такой же школе, как дети в Петрозаводске, Санкт-Петербурге и Москве. Думаю, любой хочет отправить ребенка в нормальную школу, где он получит нормальное образование. А когда в классе один ученик – это разве нормально? Дети в таких школах вырастают в искусственных аутистов. Одноклассников у него нет. Дружить не с кем. Ребенок, он же в школе не только знания получает, но еще и навыки социального общения. Класс меньше 6 учеников не обучаем, об этом пишут известные педагоги".

По словам Прфенчикова, начать возить детей из Тикши в новую современную школу в Ледмозеро планируется с 1 января 2019 года.

"С 1 января сделаем, - сказала Артур Парфенчиков, - зачем терять полгода. Почему ребенок полгода не может получать нормальное образование. Почему не может обучаться в нормальном кабинете физики, химии?".

Не исключает глава Карелии и ситуации, что, возможно, придется строить интернаты, развивать кадетское образование.

"Что касается младших школьников, - рассуждает Парфенчиков, - как я вижу выход из ситуации. Конечно, маленький ребенок: первоклассаник, второклассник, третьеклассник должен находиться там, где живут его родители. Нет необходимости отправлять его в интернат, надо думать о создании объединенного дошкольного учреждения и начальной школы в это селе. Главное, чтобы был хороший сельский учитель и вел до 4 класса. А дальше ребенка надо возить, чтобы получал хорошее образование. Иначе мы создаем ребенку трудности для дальнейшей жизни".