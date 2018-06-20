Парфенчиков определил, кто выберет главу администрации Пудожского района

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Глава Карелии Артур Парфенчиков назначил трех представителей в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность руководителя администрации Пудожского района.
Из распоряжения главы республики следует, что членами конкурсной комиссии для проведения конкурса стали: депутат Законодательного собрания Алексей Рахманов, заместитель министра национальной и региональной политики Григорий Фандеев и министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин.
В настоящее время и.о. главы администрации Пудожского муниципального района является Елена Булышкина.
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