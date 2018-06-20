Парфенчиков определил, кто выберет главу администрации Пудожского района

Глава Карелии Артур Парфенчиков назначил трех представителей в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность руководителя администрации Пудожского района.

Из распоряжения главы республики следует, что членами конкурсной комиссии для проведения конкурса стали: депутат Законодательного собрания Алексей Рахманов, заместитель министра национальной и региональной политики Григорий Фандеев и министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин.

В настоящее время и.о. главы администрации Пудожского муниципального района является Елена Булышкина.