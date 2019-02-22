07:20, 22 Февраля 2019
Парфенчиков определил сумму, которую может потратить Фонд капремонта в 2019 году
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Глава Карелии Артур Парфенчиков определил, что Фонд капремонта в 2019 году может израсходовать на ремонт почти один млрд рублей.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
"Определить объем средств, которые региональный оператор в 2019 году вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015 – 2044 годы, в размере 943 507 тыс. рублей", - отмечается в документе.
В конце 2018 года сообщалось, что Фонд капремонта Карелии не сумел потратить 600 млн. рублей, предназначенных для капремонта жилья.
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