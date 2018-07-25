Парфенчиков отметил роль следователей в борьбе с коррупцией

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил следователей с профессиональным праздником.

"От всей души поздравляю сотрудников следственных органов Карелии с профессиональным праздником! Ваша слаженная работа обеспечивает правопорядок, спокойную жизнь гражданам. Важнейшими задачами для сотрудников органов следствия являются борьба с преступностью и противодействие коррупции", - написал он на странице в "ВКонтакте".

"Всегда с благодарностью вспоминаю своих коллег, вместе с которыми начинал работать в правоохранительных органах – людей смелых, самоотверженных, принципиальных, настоящих", - отметил он.

Глава Карелии пожелал сотрудникам следственных органов Карелии здоровья, мирных будней, крепких семей, счастья и благополучия.