Парфенчиков отметил роль следователей в борьбе с коррупцией

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил следователей с профессиональным праздником.
"От всей души поздравляю сотрудников следственных органов Карелии с профессиональным праздником! Ваша слаженная работа обеспечивает правопорядок, спокойную жизнь гражданам. Важнейшими задачами для сотрудников органов следствия являются борьба с преступностью и противодействие коррупции", - написал он на странице в "ВКонтакте".
"Всегда с благодарностью вспоминаю своих коллег, вместе с которыми начинал работать в правоохранительных органах – людей смелых, самоотверженных, принципиальных, настоящих", - отметил он.
Глава Карелии пожелал сотрудникам следственных органов Карелии здоровья, мирных будней, крепких семей, счастья и благополучия.
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