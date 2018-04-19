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Новости. Экономика
10:25, 19 Апреля 2018

Парфенчиков оценил эффект от снижения тарифов в 2,7 млрд рублей

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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что снижение тарифов на электроэнергию для малого и среднего бизнеса даст эффект в 2,7 млрд рублей.

Напомним, с апреля должно произойти снижение тарифов до 6-6,5 рублей за кВт/ч вместо почти 9,5 руб. годом ранее. Высокие тарифы не давали бизнесу развиваться.

"Имеются планы работы по дальнейшему снижению тарифов. Совокупный эффект от снижения тарифов для всех категорий потребителей составит порядка 2,7 млрд рублей. Это очень занимательная поддержка. Эти деньги останутся в нашей экономике", - сказал Артур Парфенчиков 19 апреля на заседании карельского парламента.

"Сегодня необходимо обеспечить безупречную платежную дисциплину, в первую очередь это касается бюджетных учреждений", - сказал губернатор.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-04-19 11:08:03
Пусть сперва снижение произойдет....
antipasta
2018-04-19 10:33:48
Да еще никто и не снизил тарифы , да и не снизят , у всех кризис ,так что что то и подсчитывать .У каждого свой бизнес.
Гость
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