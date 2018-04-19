Парфенчиков оценил эффект от снижения тарифов в 2,7 млрд рублей

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что снижение тарифов на электроэнергию для малого и среднего бизнеса даст эффект в 2,7 млрд рублей.

Напомним, с апреля должно произойти снижение тарифов до 6-6,5 рублей за кВт/ч вместо почти 9,5 руб. годом ранее. Высокие тарифы не давали бизнесу развиваться.

"Имеются планы работы по дальнейшему снижению тарифов. Совокупный эффект от снижения тарифов для всех категорий потребителей составит порядка 2,7 млрд рублей. Это очень занимательная поддержка. Эти деньги останутся в нашей экономике", - сказал Артур Парфенчиков 19 апреля на заседании карельского парламента.

"Сегодня необходимо обеспечить безупречную платежную дисциплину, в первую очередь это касается бюджетных учреждений", - сказал губернатор.