Парфенчиков оценил шансы избежавшего приватизации совхоза стать "крепким предприятием"

Объединение производственных мощностей государственного совхоза "Ведлозерский" и бывшей частной компании "Пряжинское" позволило увеличить производство и создать рабочие места.

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

После отказа от планов приватизации совхоз "Ведлозерский" получил бюджетные средства для приобретения и восстановления бывшего частного сельхозпредприятия АО "Пряжинское".

"На территории поселка возобновлена производственная деятельность, а это и рабочие места – сейчас здесь трудятся 21 человек, в основном местные жители, и налоговые поступления в районный бюджет… Считаю, что у объединенного совхоза "Ведлозерский" есть все шансы стать крепким предприятием, и первые шаги для этого уже сделаны", - пояснил губернатор.

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