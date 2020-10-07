Парфенчиков оценил вклад Нургалиева в подготовку к 100-летию Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил заместителя Секретаря Совбеза России Рашида Нургалиева с днем рождения.

Руководитель республики опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" поздравление в адрес почетного гражданина Петрозаводска, земляка Рашида Нургалиева.

"Несмотря на высокую должность, Рашид Гумарович всегда находит время, чтобы приехать в родные места, оказать поддержку в решении самых важных вопросов. Будучи руководителем одной из рабочих групп Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики, многое сделал для реализации намеченных планов", - отметил Парфенчиков.

Глава Карелии поблагодарил заместителя Секретаря Совбеза за внимание к республике, сотрудничество и активную работу, направленную на развитие региона.

"Желаю вам достижения всех поставленных целей, здоровья и семейного тепла!" – пишет руководитель региона.

Напомним, в день рождения президента глава Карелии поблагодарил Путина за внимание к республике.