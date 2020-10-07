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Парфенчиков оценил вклад Нургалиева в подготовку к 100-летию Карелии

Новости. Общество
09:16, 08 Октября 2020
фото: © Правительство Карелии/gov.karelia.ru
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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил заместителя Секретаря Совбеза России Рашида Нургалиева с днем рождения.

Руководитель республики опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" поздравление в адрес почетного гражданина Петрозаводска, земляка Рашида Нургалиева.

"Несмотря на высокую должность, Рашид Гумарович всегда находит время, чтобы приехать в родные места, оказать поддержку в решении самых важных вопросов. Будучи руководителем одной из рабочих групп Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики, многое сделал для реализации намеченных планов", - отметил Парфенчиков.

Глава Карелии поблагодарил заместителя Секретаря Совбеза за внимание к республике, сотрудничество и активную работу, направленную на развитие региона.

"Желаю вам достижения всех поставленных целей, здоровья и семейного тепла!" – пишет руководитель региона.

Напомним, в день рождения президента глава Карелии поблагодарил Путина за внимание к республике.

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Комментарии

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Zim
2020-10-08 11:27:43
Может теперь наконец встретятся и пожмут друг другу руку? Или лучше закулисное противостояние и взаимный контроль?
Leopol'd
2020-10-08 10:58:14
Тренированные у нашего руководства языки! Мозолистые, трудовые!
Off
2020-10-08 10:38:08
за что кукушка хвалит петуха ? За то что хвалит он кукушку .
кир
2020-10-08 11:07:11
Off, больной, прими таблетку.
Гость
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