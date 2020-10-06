В день рождения президента глава Карелии поблагодарил Путина за внимание к республике

Артур Парфенчиков поздравил Владимира Путина с днем рождения.

На своей странице в "ВКонтакте" руководитель республики опубликовал поздравление в адрес президента России.

"От себя лично и от имени жителей Карелии благодарю за поддержку и внимание к нашей республике, - пишет Артур Парфенчиков. - Желаю лидеру нашей страны здоровья, энергии и новых свершений во имя сильной России и благополучия ее граждан!"

Артур Парфенчиков ограничил возможность комментирования данной публикации для своих подписчиков в соцсети.

Ранее, в день рождения руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова, глава Карелии написал на своей странице в "Контакте", что чеченский лидер "искренне заботится о жителях, делая все, что от него зависит, и даже больше".