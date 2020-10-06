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В день рождения президента глава Карелии поблагодарил Путина за внимание к республике

Новости. Общество
09:25, 07 Октября 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Артур Парфенчиков поздравил Владимира Путина с днем рождения.

На своей странице в "ВКонтакте" руководитель республики опубликовал поздравление в адрес президента России.

"От себя лично и от имени жителей Карелии благодарю за поддержку и внимание к нашей республике, - пишет Артур Парфенчиков. - Желаю лидеру нашей страны здоровья, энергии и новых свершений во имя сильной России и благополучия ее граждан!"

Артур Парфенчиков ограничил возможность комментирования данной публикации для своих подписчиков в соцсети.

Ранее, в день рождения руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова, глава Карелии написал на своей странице в "Контакте", что чеченский лидер "искренне заботится о жителях, делая все, что от него зависит, и даже больше".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
протестанутый
2020-10-07 12:01:29
Весьма доволен действующим режимом. Однопроцентную либерастню и прочих нытиков в игнор .
Ткачев
2020-10-07 12:39:19
протестанутый,
Лежащая на окраине цивилизованного мира, во льдах и темноте, забытая богом страна является последним местом на земле, где всё устроено для человека. Она кормит плодородной грудью своих детей, и никого не оставляет в беде, поэтому мы зовём её Родина-мать.
Даже самый последний пастух с заснеженных Кавказских гор здесь может стать национальным героем, а мальчишка из низов, занимающийся дзюдо, президентом.
Еврей здесь меняет неугодных народу губернаторов, тувинец становится генералиссимусом, а оленевод лучшим мэром страны.
Здесь всё устроено для маленького, или как его называли классики – «подлого», «низкого» человека.

Родина, с самого рождения, берет этого «подлого» человека за руку и бережно ведёт по жизни, защищая от возможных бед.
Армия, стоит стальным щитом на пути у внешних врагов. Полиция охраняет его сон. Прокуроры и депутаты присматривают, чтобы его никто не обижал. Банкиры день и ночь выдают кредиты, которые маленький человек никогда им не отдаст. Государство дает ему такую работу, где любые усилия вредны.
Магазины и музеи, школы и институты, радио и телевидение, театры и кино – всё здесь работает на него.
И «низкий» человек отвечает на это всё благодарностью.
Он любит, мать свою – Родину и уважает отца своего – Президента.
Президента, который вырвал его из цепких лап коллаборационистов из семибанкирщины, и повел в светлое будущее, к красивейшим городам, великолепным дорогам, монументальным стадионам и удивительным мостам.

И, когда отцу народа стукнуло 68, каждый маленький человек в этой удивительной стране, не пожадничал, не зассал, не спрятался за юбку жены, а сходил в магазин и купил бутылку водки и нехитрой закуси.
И осенним вечером, когда враги из-за океана, и местечковая либеральная гниль плели против Президента козни, его дети сидели на кухнях, разбросанных от Анадыря до Краснодара, от Петропавловска до Калининграда, и пили за Него водку.
А кто не пил, тех мы всё равно выведем на чистую воду, и отправим обратно в Жмеринку, Нью-Йорк или ГУЛАГ...
Аминь.
Zim
2020-10-07 11:45:53
А что, чем дольше сохранит здоровье Путин, чем дольше он будет у власти, тем сильнее будет наша страна, тем выше будет благополучие ее граждан?
кир
2020-10-07 12:41:31
Zim, вам, либерастам, Путин как серпом по яйцам.
Влад
2020-10-07 11:05:47
Вовремя подсуетился .
Off
2020-10-07 10:26:14
Губернатор , в путинской России ,должен благодарить президента ..а не народ ,который его выбрал.
протестанутый
2020-10-07 10:06:15
У либерастной шелупони уже истерика
Off
2020-10-07 10:27:02
протестанутый, ЛДПРовцы устроили истерику ? Однако ...
*
2020-10-07 09:31:40
От себя бы и поздравлял , а от жителей никто и не уполномочивал . Так бы и написал , что от 17,9 % избравших избирателей поздравляю....
Наивный
2020-10-07 10:09:31
*, Круто,но честно...
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