Парфенчиков поздравил Кадырова с днем рождения

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров "искренне заботится о жителях, делая все, что от него зависит, и даже больше".

Парфенчиков опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" поздравление адрес главы Чечни с днем рождения.

"Он именно тот руководитель, за которым идут люди, которому доверяют, - пишет глава Карелии. - Он искренне заботится о жителях, делая все, что от него зависит, и даже больше. Мне самому не раз доводилось в этом убедиться. Рамзан Кадыров одним из первых пришел на помощь, когда в Карелии случилась беда – пожар унес Успенскую церковь в Кондопоге. Человек с большим сердцем, чуткий и умный собеседник, таким я знаю Главу Чеченской Республики, с которым мы не только коллеги, но и друзья".

Глава республики пожелал Кадырову сил и энергии для дальнейшей плодотворной работы.

Напомним, в прошлом году Рамзан Кадыров поздравил главу Карелии Артура Парфенчикова с 55-летним юбилеем.