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Парфенчиков поздравил Кадырова с днем рождения

Новости. Общество
10:21, 05 Октября 2020
фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова
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Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров "искренне заботится о жителях, делая все, что от него зависит, и даже больше".

Парфенчиков опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" поздравление адрес главы Чечни с днем рождения.

"Он именно тот руководитель, за которым идут люди, которому доверяют, - пишет глава Карелии. - Он искренне заботится о жителях, делая все, что от него зависит, и даже больше. Мне самому не раз доводилось в этом убедиться. Рамзан Кадыров одним из первых пришел на помощь, когда в Карелии случилась беда – пожар унес Успенскую церковь в Кондопоге. Человек с большим сердцем, чуткий и умный собеседник, таким я знаю Главу Чеченской Республики, с которым мы не только коллеги, но и друзья".

Глава республики пожелал Кадырову сил и энергии для дальнейшей плодотворной работы.

Напомним, в прошлом году Рамзан Кадыров поздравил главу Карелии Артура Парфенчикова с 55-летним юбилеем.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-10-05 11:59:09
Церковь то восстановили ? А то приедет спросит...
Вася
2020-10-05 11:33:39
Все. Пора вам опять обнуляться.
Вася
2020-10-05 11:30:42
Чудны дела Твои, Господи..
новый
2020-10-05 10:43:36
либерашки, трепещите.
Off
2020-10-05 11:58:35
новый, щас ..все жиринята порпрятались ,от нового в колготках и серьгой в ухе .
Njkdez
2020-10-05 10:29:32
Интересно что думают за эти поздравления бывшие 19 летние пацаны из первой чеченской?
German
2020-10-05 10:41:43
Njkdez Плохо думают , о нашем тоже . Оборотни , есть оборотни , где бы не находились .
Гость
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