Парфенчиков поблагодарил Якутию за достойное приобретение для правительства Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков оценил работу министра здравоохранения Михаила Охлопкова.

После обсуждения ситуации в здравоохранении Петрозаводска на онлайн-совещании по развитию столицы Карелии 15 марта Артур Парфенчиков дал оценку работе глава регионального Минздрава Михаила Охлопкова.

«По медицине очень много делается. Не побоюсь сказать, это личная заслуга и Михаила Егоровича Охлопкова. Конечно, очень достойное приобретение для правительства республики. Спасибо Якутии. Это не только мое мнение. Это мнение, которое я получаю в личной переписке от тысяч жителей Карелии. Министерство здравоохранения и лично министр, что важно, работают очень открыто, разбираясь с каждым конкретным обращением гражданина. Их (обращений — прим. ред.) много, но они житейские: госпитализация, кому-то из родственников нужна помощь. Да, бывают ситуации, когда человек теряет близкого, есть эмоциональная составляющая. Но не всегда можно объяснить, что медицина тоже иногда оказывается бессильной. Но в целом, в подавляющем большинстве случаев, граждане благодарят за открытость и конкретность в рассмотрении обращений», — отметил глава Карелии.