Парфенчиков побывал на службе в Сяндебском монастыре

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретил праздник Преображения Господня с друзьями и родственниками в Сяндемском монастыре в Олонецком районе.

"На службе было много знакомых олончан, в том числе и моя бывшая соседка, неувядаемая Р.Ф.Фомина, заслуженный врач РСФСР и Карелии, отметившая в этом году 85 летний юбилей. Рена Фёдоровна и сегодня активно занимается общественной и просветительской деятельностью. Порадовало большое количество детей в храме. В таком окружении служба и обмен освященными яблоками прошли тепло и душевно", - написал глава Карелии в Facebook.

Сяндемский Успенский женский монастырь находится в деревне Сяндеба. Начало монастырю было положено во второй половине XVI века преподобным Афанасием, учеником преподобного Александра Свирского.