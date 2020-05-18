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Парфенчиков поделился планами открытия ресторанов и кафе после пандемии COVID-19

Новости. Общество
12:11, 19 Мая 2020
фото: Николай Смирнов / ИА "Республика"
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Глава республики Артур Парфенчиков заявил о планах по возобновлению деятельности заведений общественного питания, закрытых в период ограничительных мер, вызванных пандемией.

"Поручил детально проработать вопросы открытия кафе на "чистых" территориях. В остальных районах - пока только уличные террасы. Тем, кто не попадает под данный формат, должны быть оказаны меры поддержки, которые мы сейчас будем корректировать с тем, чтобы повысить их адресность и направить именно на те отрасли, которые до сих пор остаются под ограничительными мерами. Предприниматели сегодня пожаловались, что часть мер многим оказалась недоступна - будем детально разбираться с каждым случаем", - сообщил Артур Парфенчиков.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-05-19 12:21:03
Это как же собираются разбираться с каждым случаям, если всё привязывают к ОКВЭД. В общем ,кидалово, а не помощь.
Изя
2020-05-19 12:41:08
zanoza, Бандюки слились в едином порыве борьбы с короновирусом ))) Так легче дербанить бюджет ))) :)
ПлачУ и ПлАчу
2020-05-19 12:27:57
zanoza, наоборот - пилеж бюджета!
Все рестораны, не секрет, депутатские, во всю работают и днем в разнос и ночью свет горит за шторками! А потом еще и миллионов себе начислят... бедняжки
zanoza
2020-05-19 12:59:46
ПлачУ и ПлАчу, так у нас экономика блатная.
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