Парфенчиков поделился планами открытия ресторанов и кафе после пандемии COVID-19

Глава республики Артур Парфенчиков заявил о планах по возобновлению деятельности заведений общественного питания, закрытых в период ограничительных мер, вызванных пандемией.

"Поручил детально проработать вопросы открытия кафе на "чистых" территориях. В остальных районах - пока только уличные террасы. Тем, кто не попадает под данный формат, должны быть оказаны меры поддержки, которые мы сейчас будем корректировать с тем, чтобы повысить их адресность и направить именно на те отрасли, которые до сих пор остаются под ограничительными мерами. Предприниматели сегодня пожаловались, что часть мер многим оказалась недоступна - будем детально разбираться с каждым случаем", - сообщил Артур Парфенчиков.

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