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Парфенчиков показал главе Минэка России, как строится здание бюро Судмедэкспертизы в Карелии

Новости. Общество
10:35, 02 Сентября 2022
фото: © Правительство Карелии

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Глава Карелии вместе с министром экономического развития России побывали на строящихся объектах ФЦП.

Артур Парфенчиков с Максимом Решетниковым проверили сегодня, 2 сентября, ход работ на ключевых объектах федеральной целевой программы Карелии, которую курирует Минэк России. Об этом глава республики рассказал на своей странице в соцсети.

«Проверили ход работ на блоках „А“ и „Б“ на Древлянке, где разместим шесть отделений Республиканской больницы и детскую поликлинику. Как доложил начальник стройки Сергей Захаров, завершено устройство новых фундаментных плит обоих корпусов, заканчивается замена всех монолитных участков на разных этажах и в сентябре планируется залитие плиты кровли корпуса „А“. Параллельно ведем работу по оснащению блоков медоборудованием», — пишет Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, хороший темп набран строителями и при работе на здании бюро Судмедэкспертизы — стройка идет опережением графика на два месяца.

«Кроме того, за счет импортозамещения нам почти на треть удалось увеличить объемы холодильного оборудования, которое будет здесь установлено. Заказываем его в Санкт-Петербурге. При этом по характеристикам оно не уступает импортному и соответствует самым современным стандартам», — отметил глава Карелии.

В ходе рабочего визита Максим Решетников посетит в пятницу Онежский судостроительно-судоремонтный завод, «Амкодор-Онего», завод пожарных роботов «ЭФЭР» и промпарки.

Ранее Парфенчиков обсудил с министром юстиции России Константином Чуйченко развитие Карельской лаборатории судебной экспертизы Минюста. Для этой службы планируется построить новое здание.

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