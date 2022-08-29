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«Тюремный замок» планируют убрать из центра Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:20, 30 Августа 2022
фото: © УФСИН России по Республике Карелия

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Карелию с рабочим визитом посетил министр юстиции России Константин Чуйченко, сообщил на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.

Министр юстиции России Константин Чуйченко посетил с главой Карелии Артуром Парфенчиковым ряд объектов, в том числе лабораторию судебной экспертизы, следственный изолятор и здание на Жуковского, который ремонтируется для размещения там исправительного центра.

«Константин Анатольевич поддержал нашу позицию о переносе СИЗО из центра Петрозаводска. Да, исторически так сложилось, что следственный изолятор, а ранее „Тюремный замок“, находится в зоне жилой застройки — он был возведен 160 лет назад. Но сейчас необходимо искать для него новое место. Сделать это планируем в рамках разрабатываемой федеральной Генеральной схемы размещения учреждений уголовно-исполнительной системы», — сообщил Артур Парфенчиков.

Еще один вопрос, который обсуждался с Константином Чуйченко, — развитие Карельской лаборатории судебной экспертизы Минюста. Сегодня, по словам главы, это полноценная служба, «выросшая» из небольшого филиала. Но материально-техническая база не соответствует поставленным задачам. Прежде всего, нужно новое здание. Сейчас ведутся поиски участка для него.

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