Старейший тюремный замок Карелии отметил юбилей

Старейшее учреждение УФСИН Карелии 18 августа отметило 160 лет со дня постройки.

В УФСИН Карелии рассказали о круглой дате, которую 18 августа отметило СИЗО Петрозаводска — 160 лет со дня своего основания.

Тюрьма в Петрозаводске существовала со времен Петра I, но лишь в 1862 году был построен «Тюремный замок» на тогдашней окраине города — улице Закаменской (ныне улица Герцена). Причем между решением построить его и завершением стройки прошло более 13 лет — мешали бюрократическая волокита и разорительная Крымская война.

В последующем здание неоднократно перестраивалось, как в XIX, так ив XX веке, из-за увеличивавшегося числа арестантов.

Из-за регулярных ремонтов и перестроений нынешнее здание СИЗО имеет мало общего с тюремным замком, построенным 160 лет назад. Воспоминанием о прежнем строении служат лишь некоторые детали: каменная кладка фундамента, кирпичные стены, арочные своды, дымоходы. В современном СИЗО с лимитом наполнения 119 человек содержатся в основном мужчины, ранее отбывавшие наказание, а также несовершеннолетние и женщины. В 2021 году был завершен капитальный ремонт, а также улучшены условия как для заключенных, так и для сотрудников учреждения.