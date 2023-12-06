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Парфенчиков показал стройплощадку технопарка «Карельские продукты»

Новости. Экономика
09:20, 11 Декабря 2023
фото: со страницы Артура Парфенчикова / ВК

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В технопарке пищевые производители смогут разметить не только свое оборудование, но и воспользоваться складами, лабораторией и выставочными пространствами.

На своей странице в социальной сети глава республики Артур Парфенчиков показал видео здания будущего промышленного технопарка «Карельские продукты».

«Строим его в Петрозаводске для пищевых производителей. В технопарке они смогут разметить не только свое оборудование, но и воспользоваться складами, лабораторией и даже выставочными пространствами. Новая площадка уже востребована, планируем создать здесь более 100 рабочих мест», — сообщил руководитель региона.

Он также напомнил, что, благодаря президентскому нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году в республике запустили первый в стране промышленный технопарк «Южная промзона». Это проект стал одним из самых успешных в России. Сейчас строится еще один технопарк в Кондопоге. Он будет ориентирован на упаковочную продукцию.

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