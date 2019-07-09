Парфенчиков пообещал поощрить предпринимателей, активно участвующих в "мусорной реформе"

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о готовности предоставить налоговые преференции бизнесменам, которые наладили чистое с точки зрения экологии производство.

"Дал поручение разработать меры поддержки предпринимателям, активно участвующим в "мусорной реформе", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Какие преференции предлагает Парфенчиков предпринимателям, активно участвующим в "мусорной реформе", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".