16:04, 09 Июля 2019
Парфенчиков пообещал поощрить предпринимателей, активно участвующих в "мусорной реформе"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о готовности предоставить налоговые преференции бизнесменам, которые наладили чистое с точки зрения экологии производство.
"Дал поручение разработать меры поддержки предпринимателям, активно участвующим в "мусорной реформе", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.
Какие преференции предлагает Парфенчиков предпринимателям, активно участвующим в "мусорной реформе", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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