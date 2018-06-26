Парфенчиков попросил Минприроды РФ проверить лицензии на полезные ископаемые

Глава Карелии Артур Парфенчиков в Москве встретился с Министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

"Одной их важных тем встречи стало обсуждение вопросов горнопромышленного комплекса Карелии, а именно – необходимости проведения ревизии всех действующих в Карелии лицензий на твердые (необщераспространенные) полезные ископаемые. По итогам встречи соответствующее поручение дано Федеральному агентству по недропользованию", - написал Парфенчиков "ВКонтакте".

На встрече также затронули вопрос о степени изученности месторождений, которая не удовлетворяет потребности потенциальных инвесторов.

"Участки недр были исследованы еще в 60-х годах и сейчас требуют переоценки. Дмитрий Николаевич поддержал наше предложение рассмотреть возможность включения работ по доразведке перспективных объектов и оценки ресурсного потенциала республики в государственную программу "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" на 2019 год", - отметил глава республики.