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Новости. Общество
10:08, 26 Июня 2018

Парфенчиков попросил Минприроды РФ проверить лицензии на полезные ископаемые

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Глава Карелии Артур Парфенчиков в Москве встретился с Министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

"Одной их важных тем встречи стало обсуждение вопросов горнопромышленного комплекса Карелии, а именно – необходимости проведения ревизии всех действующих в Карелии лицензий на твердые (необщераспространенные) полезные ископаемые. По итогам встречи соответствующее поручение дано Федеральному агентству по недропользованию", - написал Парфенчиков "ВКонтакте".

На встрече также затронули вопрос о степени изученности месторождений, которая не удовлетворяет потребности потенциальных инвесторов.

"Участки недр были исследованы еще в 60-х годах и сейчас требуют переоценки. Дмитрий Николаевич поддержал наше предложение рассмотреть возможность включения работ по доразведке перспективных объектов и оценки ресурсного потенциала республики в государственную программу "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" на 2019 год", - отметил глава республики.

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Комментарии

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grigorjev
2018-06-26 11:32:27
Уже год прошу Путина и прокуроров проверить Парфенчикова. Миллионы от журнал ушли налево... Земли карелов около Сямозера пряжинское самоупр. тоже продали своим... Русские говорят - чья бы корова мычала...
Беня
2018-06-26 11:19:25
А зачем проверять? Представьте себе, Господь Бог при сложении мира напихал под землю пиратских контрафактных полезных ископаемых? Кино и ненцы :)
antidimon
2018-06-26 10:48:25
Не только лицензии, но и текущую деятельность надо проверять . столько камня добывается и вывозится ,а в бюджет поступают копейки .
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