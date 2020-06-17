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Парфенчиков попросил соблюдать социальную дистанцию всех, кто выйдет смотреть полет эскадрильи над Петрозаводском

Новости. Общество
13:25, 18 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Над Петрозаводском 24 июня пролетит эскадрилья истребителей, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков в продолжение темы торжеств по случаю 75-летия Победы сообщил, что 24 июня над Петрозаводском пролетит эскадрилья истребителей.

Парфенчиков уточнил, что сейчас наши военные летчики готовятся к участию в воздушной части парада Победы, который пройдет в Санкт-Петербурге. В нем будут задействованы самолеты шестой армии ВВС и ПВО. Все полеты будут выполняться с аэродрома "Петрозаводск".

"После участия в параде, ориентировочно в 11.15 - 11.30, эскадрилья из 10 истребителей пролетит над городом и Онежской набережной, - сказал Артур Парфенчиков. - Убедительно прошу всех, кто выйдет в это время на улицу, чтобы увидеть полет: не забывайте о безопасности и соблюдайте социальную дистанцию".

Напомним, в Петрозаводске торжественное построение с привлечением сил Западного военного округа мы решили провести 30 сентября, в памятный день освобождения нашей республики от захватчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тетка
2020-06-18 15:46:28
Кому это интересно? Разве что детям.
User
2020-06-18 14:52:42
Социальная дистанция - это дистанция между уровнем жизни Парфенчикова и жителей Пудожа, которая никак не влияет на распространение вируса. А для уменьшения риска заражения соблюдать надо дистанцию физическую. Достало уже это словоблудие!
кир
2020-06-18 15:07:33
User, тебе то что до пудожских? Сам устроился и ноешь. Есть и будешь Вечным нытиком. Тебе ничего не поможет. Даже переезд к финикам. Сам догадываешься, потому боишься уехать. Правильно делаешь. Лучше тут безнаказанно мозги полоскать нам будешь. :)
User
2020-06-18 15:11:14
кир, совсем дурак? Иди в игнор.
елпидифор
2020-06-18 14:48:33
Если губернатор сказал "а" - разрешив "самовыгул", то должен отвечать за "б", когда после зрелищ начнется вторая волна. Но такие "игры" ему спустили федералы - все ради победы 24 - 01 и присно ,и во веки веков.
Изя
2020-06-18 13:35:26
А чего и выходить то ? Пусть на балконе сидят , песни поют и оттуда в небо смотрят или в иннете зажигают чего . или чьи то "умные " мысли читают Вконтакте ))))) :)
Гость
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