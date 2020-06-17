Парфенчиков попросил соблюдать социальную дистанцию всех, кто выйдет смотреть полет эскадрильи над Петрозаводском

Над Петрозаводском 24 июня пролетит эскадрилья истребителей, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков в продолжение темы торжеств по случаю 75-летия Победы сообщил, что 24 июня над Петрозаводском пролетит эскадрилья истребителей.

Парфенчиков уточнил, что сейчас наши военные летчики готовятся к участию в воздушной части парада Победы, который пройдет в Санкт-Петербурге. В нем будут задействованы самолеты шестой армии ВВС и ПВО. Все полеты будут выполняться с аэродрома "Петрозаводск".

"После участия в параде, ориентировочно в 11.15 - 11.30, эскадрилья из 10 истребителей пролетит над городом и Онежской набережной, - сказал Артур Парфенчиков. - Убедительно прошу всех, кто выйдет в это время на улицу, чтобы увидеть полет: не забывайте о безопасности и соблюдайте социальную дистанцию".

Напомним, в Петрозаводске торжественное построение с привлечением сил Западного военного округа мы решили провести 30 сентября, в памятный день освобождения нашей республики от захватчиков.