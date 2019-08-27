12:21, 27 Августа 2019
Парфенчиков поручил найти резервы для оптимистичного прогноза развития экономки Карелии
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Минэкономразвития Карелии подготовило "сдержанный" вариант прогноза социально-экономического развития республики на 2020-2022 годы, но Артур Парфенчиков распорядился найти возможности для более оптимистичных показателей.
Проект основных параметров прогноза обсуждался во вторник на заседании правительства Карелии. По словам министра экономического развития Павла Буренкова, при составлении прогноза были подготовлены три варианта сценария – консервативный, базовый и целевой. Минэк предложил использовать как основной базовый вариант. Он предполагает умеренный рост основных показателей экономики, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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