Парфенчиков поручил проверить состав продуктовых наборов во всех районах республики

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил возмущение по поводу сухпайков, которые выдали ученикам из малоимущих семей в Питкяранте.

"Родители школьников Питкяранты выслали мне фото продуктовых наборов - у меня нет слов… - написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. - То, что предложили нашим детям, имеющим право на льготное питание, не соответствует никаким нормам! Правительство Карелии в условиях кризиса предусмотрело выдачу сухпайков, чтобы помочь всем нуждающимся ребятам. В результате - Питкяранта стала печальным примером административного попустительства!"

Парфенчиков назвал подобную ситуацию недопустимой. Директор комбината питания и заведующая хозяйством школы были уволены.

Кроме того, сегодня глава Карелии дал распоряжение Министерству образования республики проверить состав продуктовых наборов во всех районах республики. И попросил родителей учащихся, получивших не соответствующие требованиям и нормам сухпайки, сообщать ему лично. С каждой отдельной ситуацией будут разбираться.

Напомним, 7 апреля дети из малообеспеченных семей в Питкяранте на период самоизоляции из-за коронавируса получили сухой паек, состоявший из двух сосисок, пачки маргарина, 5-7 картофелин и муки, в которой обнаружились насекомые.