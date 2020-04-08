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Парфенчиков поручил проверить состав продуктовых наборов во всех районах республики

Новости. Общество
17:06, 08 Апреля 2020
фото: © паблик "Нетипичная Питкяранта"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил возмущение по поводу сухпайков, которые выдали ученикам из малоимущих семей в Питкяранте.

"Родители школьников Питкяранты выслали мне фото продуктовых наборов - у меня нет слов… - написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. - То, что предложили нашим детям, имеющим право на льготное питание, не соответствует никаким нормам! Правительство Карелии в условиях кризиса предусмотрело выдачу сухпайков, чтобы помочь всем нуждающимся ребятам. В результате - Питкяранта стала печальным примером административного попустительства!"

Парфенчиков назвал подобную ситуацию недопустимой. Директор комбината питания и заведующая хозяйством школы были уволены.

Кроме того, сегодня глава Карелии дал распоряжение Министерству образования республики проверить состав продуктовых наборов во всех районах республики. И попросил родителей учащихся, получивших не соответствующие требованиям и нормам сухпайки, сообщать ему лично. С каждой отдельной ситуацией будут разбираться.

Напомним, 7 апреля дети из малообеспеченных семей в Питкяранте на период самоизоляции из-за коронавируса получили сухой паек, состоявший из двух сосисок, пачки маргарина, 5-7 картофелин и муки, в которой обнаружились насекомые.

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Комментарии

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Малюта
2020-04-08 19:08:30
На своём ли месте прокурор Карелии Габрилян ?? Это вопрос , не пора ли ему в отставку ???????????????????????????????????????
Малюта
2020-04-08 18:59:13
Поздно . Пора собирать вещи вместе с компанией приставов и бурятов , Карелии надо начинать уже развиваться , но без всяких проходимцев . Николай Платонович поможет собраться побыстрее .
Титов
2020-04-08 17:32:40
А где там местная власть , прокуратура и прочие ?
Гость
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