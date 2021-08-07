Парфенчиков потребовал ускорить темпы строительства автовокзала в Пудоже

Сроки сдачи объекта неоднократно срывались из-за недобросовестного подрядчика, сообщил глава Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил, как идёт строительство нового автовокзала в Пудоже. Он напомнил, что ранее на стройке власти столкнулись с проблемами - сроки сдачи станции неоднократно срывались из-за недобросовестного подрядчика. Контракт с ним был расторгнут. Сейчас здесь работает компания «СпецСтройРеставрация».

Как пояснил Парфенчиков, основные работы по стенам и фундаменту в настоящее время завершены, инженерные сети проложены, идёт подготовка к монтажу кровли.

«Очевидно, что темпы нужно ускорять,» - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии поручил Минстрою назначить ответственного статусом не ниже заместителя министра, который с еженедельным выездом на место будет контролировать поставки материалов, ход строительства и докладывать лично губернатору.

Осенью глава Карелии пообещал приехать на объект с контрольной проверкой.