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Новости. Общество
11:35, 25 Августа 2018

Парфенчиков потребовал вывезти обратно питерские отходы, привезенные на свалку в Пряжу

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Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал на свалке в Пряже, куда незаконно свозятся отходы из Ленинградской области.

Глава республики Артур Парфенчиков лично побывал в Пряже, чтобы на месте разобраться с ситуацией, связанной с незаконными действиями одного из операторов по размещению отходов - ООО "Полигон". Об этом сообщается на официальном сайте карельского правительства.

Свалка отходов, расположенная в километре от поселка Пряжа, куда в большом количестве свозятся отходы из Ленинградской области, вот уже несколько месяцев вызывает протест местных жителей. Как выяснилось, оператор по размещению отходов ООО "Полигон" принимает на своей свалке мусор в нарушение природоохранного законодательства и территориальной схемы обращения с отходами.

Как пояснил Артуру Парфенчикову директор ООО "Полигон" Евгений Самыкин, объема ТКО, необходимого для существования полигона, в Пряжинском районе не хватает, именно поэтому было принято решение ввозить отходы из другого региона.

"Вы находитесь на территории Карелии, где есть своя законодательная база, есть интересы республики, интересы граждан. Мы будем жестко реагировать на такие вещи", - ответил директору полигона Артур Парфенчиков.

Глава республики поинтересовался, какие меры на сегодняшний день уже приняты природоохранной прокуратурой. По словам заместителя природоохранного прокурора Петра Антонова, возбужден и рассмотрен ряд административных производств, юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности. Внесено представление об устранении требований нарушения законодательства, в том числе выставлено требование о прекращении ввоза отходов с территории другого региона. Вопрос об исполнении этого требования находится на контроле в прокураторе.

Петр Антонов отметил, что согласно федеральному законодательству (ФЗ № 89 Об отходах производства и потребления) запрещается ввоз отходов на территорию другого региона в отсутствии соответствующего соглашения между субъектами, а также, если это запрещено или не предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами.

"В данном случае речь идет о нарушении требований действующего законодательства. Оценка действиям ООО "Полигон" будет дана. В ближайшее время Управление Росприроднадзора проведет внеплановую выездную проверку, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о наличии состава преступления, а также о принятии дополнительных мер прокурорского реагирования и мер реагирования со стороны органов контроля", - сказал зампрокурора.

По итогам выезда в Пряжинский район Артур Парфенчиков дал поручение природоохранной прокуратуре совместно с МВД республики и ГИБДД ужесточить контроль заезда мусоровозов из Ленобласти на пряжинскую свалку, а министерству природных ресурсов и экологии вместе с Росприроднадзором необходимо определить объемы завезенного в Карелию мусора и подготовить иск о понуждении ООО "Полигон" к вывозу отходов из Карелии.

"Дать оценку наличию ущерба – задача правоохранительных органов. Материалы по инцидентам, связанным с обстрелами, находятся в полиции. Будем ждать результатов. В любом случае будут учтены все обстоятельства, которые явились причиной сложившейся ситуации", - сказал Парфенчиков.

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