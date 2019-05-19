Парфенчиков поздравил Беглова с днем рождения

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с днем рождения.
"Сердечно поздравляю с днём рождения Александра Дмитриевича Беглова, исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга! - написал глава Карелии на своей странице в сосетях. - У нас в республике любят Санкт-Петербург, его историю, подвиг, красоту. Благодарю за плодотворное сотрудничество с Карелией. Желаю Вам, уважаемый Александр Дмитриевич, крепкого здоровья, семейного благополучия и реализации всех намеченных планов!".
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