Парфенчиков поздравил мэра Петрозаводска с днем рождения

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети поздравление в адрес мэра Петрозаводска Ирины Мирошник.

Артур Парфенчиков указал в своем поздравлении на то, что Петрозаводск "заметно преобразился" в период руководства городом Ириной Мирошник.

"Уважаемая Ирина Юрьевна, на вас лежит большая ответственность за столицу нашей республики. Ваша взвешенная позиция, дипломатичность и при этом настойчивость помогают решать важные для экономики и социальной сферы города задачи. В последние годы Петрозаводск заметно преобразился, и эти перемены замечают и жители, и гости города. Благодарю вас за совместную работу на благо нашего края. Уверен, сотрудничество городской и республиканской власти – важная составляющая успешного развития всего региона", - написал Парфенчиков.

Ранее Ирина Мирошник сообщала о корректировке планов по проведению Дня города из-за коронавируса.