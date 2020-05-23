Парфенчиков поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Глава Карелии поблагодарил общественные организации мусульман за укрепление мира, согласия и семейных ценностей.

"Поздравляю всех мусульман республики с праздником Ураза-байрам! - написал Парфенчиков на своих страницах в соцсетях. - Этот праздник - символ духовности и нравственности, олицетворение добра для людей самых разных национальностей. Карельские общественные организации мусульман стремятся к укреплению мира и согласия в нашем обществе, ведут активную работу по укреплению семейных ценностей. Благодарю всех за этот вклад.

Пусть праздник Ураза байрам подарит вам чувство светлой радости, принесет тепло и благополучие в ваши дома. Желаю всем крепкого здоровья, добра и счастья!".