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Парфенчиков поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Новости. Общество
10:13, 24 Мая 2020
фото: правительство Карелии
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Глава Карелии поблагодарил общественные организации мусульман за укрепление мира, согласия и семейных ценностей.

"Поздравляю всех мусульман республики с праздником Ураза-байрам! - написал Парфенчиков на своих страницах в соцсетях. - Этот праздник - символ духовности и нравственности, олицетворение добра для людей самых разных национальностей. Карельские общественные организации мусульман стремятся к укреплению мира и согласия в нашем обществе, ведут активную работу по укреплению семейных ценностей. Благодарю всех за этот вклад.

Пусть праздник Ураза байрам подарит вам чувство светлой радости, принесет тепло и благополучие в ваши дома. Желаю всем крепкого здоровья, добра и счастья!".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-24 10:30:25
Нигде не читал, скажите правду. Сколько религиозных людей в Карелии? Хотя бы в процентах.
Гость
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