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Новости. Общество
09:30, 05 Октября 2019
фото: Правительство РК

Парфенчиков поздравил педагогов Карелии с Днем учителя

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Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился с поздравлением к республиканским учителям.

Артур Парфенчиков разместил поздравление в соцсети.

"Сердечно поздравляю с профессиональным праздником самых важных в нашей жизни людей – учителей! Учить – это нелегкий, но особенно благодарный труд. Счастье видеть успехи твоих воспитанников, знать, что они стали профессионалами своего дела и, что гораздо важнее – хорошими людьми. Навещайте своих учителей, звоните им, делитесь с педагогами своими достижениями. Они всегда искренне порадуются за нас", - написал Парфенчиков и пожелал учителям "здовровья, счастья и благодарных учеников".

 

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Комментарии

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Дмитрий
2019-10-05 10:03:14
Если честно, то Парфенчиков молодец, после предыдущих приезжих Глав, самый практичный и адекватный, современный к тому же....это я не подлизываюсь, просто высказал своё мнение....
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