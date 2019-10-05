Парфенчиков поздравил педагогов Карелии с Днем учителя

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился с поздравлением к республиканским учителям.

Артур Парфенчиков разместил поздравление в соцсети.

"Сердечно поздравляю с профессиональным праздником самых важных в нашей жизни людей – учителей! Учить – это нелегкий, но особенно благодарный труд. Счастье видеть успехи твоих воспитанников, знать, что они стали профессионалами своего дела и, что гораздо важнее – хорошими людьми. Навещайте своих учителей, звоните им, делитесь с педагогами своими достижениями. Они всегда искренне порадуются за нас", - написал Парфенчиков и пожелал учителям "здовровья, счастья и благодарных учеников".