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Парфенчиков поздравил спасателей с профессиональным праздником и поблагодарил за службу

Новости. Общество
11:51, 27 Декабря 2020
фото: кадр с видео, пресс-служба главы Карелии
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В этом году сотрудники МЧС Карелии только на пожарах спасли около 600 человек, 13 – на реках и озерах, рассказал глава республики.

"Сегодня в нашей стране отмечается День спасателя. В этом году он особенный – 30 лет со дня образования отмечает МЧС России, - написал Артур Парфенчиков. - Многие представители этой профессии встречают его на боевом посту, готовые в любую минуту прийти на помощь попавшим в беду".

В этом году сотрудниками МЧС Карелии только на пожарах спасены около 600 человек, 13 – на реках и озерах, рассказал глава республики.

"В связи с пандемией и невероятной нагрузкой на врачей, карельские спасатели подставили и им плечо: в Петрозаводске медики Специализированной пожарно-спасательной части выезжают на срочные вызовы граждан, получивших травмы и обратившихся на станцию скорой помощи.

Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных служб! Благодарю вас за службу, преданность профессии и мужество. Здоровья вам и вашим близким. Пусть будет как можно меньше сигналов тревоги, беспокойных дней и ночей!".

Напомним, что за минувшие сутки в Карелии произошло два серьезных пожара - сотрудники МЧС тушили частный дом и баню.

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Комментарии

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Респект ! Думающие люди присоединяются к поздравлению
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