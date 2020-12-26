Парфенчиков поздравил спасателей с профессиональным праздником и поблагодарил за службу

В этом году сотрудники МЧС Карелии только на пожарах спасли около 600 человек, 13 – на реках и озерах, рассказал глава республики.

"Сегодня в нашей стране отмечается День спасателя. В этом году он особенный – 30 лет со дня образования отмечает МЧС России, - написал Артур Парфенчиков. - Многие представители этой профессии встречают его на боевом посту, готовые в любую минуту прийти на помощь попавшим в беду".

В этом году сотрудниками МЧС Карелии только на пожарах спасены около 600 человек, 13 – на реках и озерах, рассказал глава республики.

"В связи с пандемией и невероятной нагрузкой на врачей, карельские спасатели подставили и им плечо: в Петрозаводске медики Специализированной пожарно-спасательной части выезжают на срочные вызовы граждан, получивших травмы и обратившихся на станцию скорой помощи.

Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных служб! Благодарю вас за службу, преданность профессии и мужество. Здоровья вам и вашим близким. Пусть будет как можно меньше сигналов тревоги, беспокойных дней и ночей!".

Напомним, что за минувшие сутки в Карелии произошло два серьезных пожара - сотрудники МЧС тушили частный дом и баню.