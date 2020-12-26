Пожарные тушили частный дом и баню, загоревшиеся в Карелии

За минувшие сутки в районах Карелии произошло два пожара.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, накануне вечером, в 22:29 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (в составе 10 человек и 2 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Олонецкий район, деревня Алексала, ул. Набережная у д. 7.

В 23:00 пожар был ликвидирован.

В ночь с субботы на воскресенье, в 00:15 пожарно-спасательные подразделения Калевальского и Лоухского района (в составе 10 человек и 3 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме по адресу: Калевальский район, поселок Калевала, ул. Антикайнена.

В 01:09 пожар ликвидирован.

О пострадавших не сообщается.