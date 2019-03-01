Парфенчиков поздравил жителей Карелии с календарной весной

Глава Карелии Артур Парфенчиков, который находится в отпуске, поздравил жителей республики с первым днем весны.

"Наступление весны в нашем северном крае – всегда долгожданно. Несмотря на то, что в марте у нас бывает по-настоящему зимняя метель, настроение - весеннее. Ведь с приходом весны мы связываем новые планы и надежды. Пусть они сбудутся! " – написал он в соцсети "ВКонтакте".

"С добрым весенним утром, любимая Карелия! Всем плодотворного дня и душевного тепла!" – добавил Парфенчиков.