Парфенчиков предложил предусмотреть возможность посмертного награждения медалью "За заслуги перед Республикой Карелия"

Губернатор инициировал поправку в региональный закон о государственных наградах.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в региональный закон о государственных наградах. Губернатор предложил депутатскому корпусу предусмотреть возможность посмертного награждения медалью "За заслуги перед Республикой Карелия".

Напомним, эта медаль была учреждена в Карелии в 2018 году по инициативе действующего главы региона. Медаль вручается гражданам, коллективам и организациям за "высокие достижения и заслуги в экономической, социально-культурной, научно-технической, государственной, муниципальной и общественной деятельности, в области культуры, искусства, спорта, воспитания, просвещения, охраны здоровья, жизни и прав граждан и иные высокие достижения и заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями". Однако получить такую медаль могут лишь те, кто уже имеет государственные награды РФ, СССР и РК, либо Почетную грамоту и благодарность президента или правительства России, ведомственные награды и знаки отличия органов государственной власти страны.