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Парфенчиков предложил предусмотреть возможность посмертного награждения медалью "За заслуги перед Республикой Карелия"

Новости. Общество
12:32, 22 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Губернатор инициировал поправку в региональный закон о государственных наградах.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в региональный закон о государственных наградах. Губернатор предложил депутатскому корпусу предусмотреть возможность посмертного награждения медалью "За заслуги перед Республикой Карелия".

Напомним, эта медаль была учреждена в Карелии в 2018 году по инициативе действующего главы региона. Медаль вручается гражданам, коллективам и организациям за "высокие достижения и заслуги в экономической, социально-культурной, научно-технической, государственной, муниципальной и общественной деятельности, в области культуры, искусства, спорта, воспитания, просвещения, охраны здоровья, жизни и прав граждан и иные высокие достижения и заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями". Однако получить такую медаль могут лишь те, кто уже имеет государственные награды РФ, СССР и РК, либо Почетную грамоту и благодарность президента или правительства России, ведомственные награды и знаки отличия органов государственной власти страны.

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Комментарии

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nae
2020-06-22 15:11:54
Осталось вручать эту награду заочно и авансом.
zanoza
2020-06-22 13:38:32
А среди живых уже некого награждать?
Mikko Merimies
2020-06-22 13:01:44
Типун Вам на язык, Артур Олегович!
новый
2020-06-22 12:44:03
Ну, за перспективу
кир
2020-06-22 12:42:07
Больше нечем оправдать существование этого искусственно надуманного субъекта в теле России.
Сеня
2020-06-22 13:08:00
кир, жаль, что нет в живых Товарищей Ягода и Ежова. Они бы тебя научили уму-разуму
Гость
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