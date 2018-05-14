Парфенчиков вынес на обсуждение необычный проект по установке стелы воинской славы в Петрозаводске

Глава Карелии в социальной сети представил совсем необычный проект по установке стелы воинской славы в Петрозаводске.

Артур Парфенчиков в комментариях на своей странице в соцсети при обсуждении места установки стелы воинской славы в Петрозаводске представил необычный проект, где площадка со стелой уходит в озеро, вниз по проспекту Ленина.

Об этом пишет политолог Олег Реут в своей статье "Споры идут, а денег нет".

Реут отмечает, что к длящейся не первый год дискуссии о проекте установки стелы "Петрозаводск – город воинской славы" присоединился глава Карелии Артур Парфенчиков, который представил совсем необычный проект по установке памятного знака.

"Данное предложение по установке стелы в озере совершено исключает присутствие на намывной "площади" не то что несколько сотен или тысяч, а даже несколько десятков участников праздничных мероприятий и военных парадов. Вероятно, Парфенчиков упустил это положение и на полном серьёзе продолжил обсуждать конструктивные особенности "волнорезов", - пишет Реут. - В целом медийную вовлечённость главы региона в длящуюся годами внутригородскую дискуссию по поиску идеального для стелы публичного пространства можно только приветствовать. Но в этом ли заключается функция выработки государственной политики, государственного подхода к делу?"

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