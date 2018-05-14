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Новости. Общество
12:49, 14 Мая 2018

Парфенчиков вынес на обсуждение необычный проект по установке стелы воинской славы в Петрозаводске

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Глава Карелии в социальной сети представил совсем необычный проект по установке стелы воинской славы в Петрозаводске.

Артур Парфенчиков в комментариях на своей странице в соцсети при обсуждении места установки стелы воинской славы в Петрозаводске представил необычный проект, где площадка со стелой уходит в озеро, вниз по проспекту Ленина.

Об этом пишет политолог Олег Реут в своей статье "Споры идут, а денег нет".

Реут отмечает, что к длящейся не первый год дискуссии о проекте установки стелы "Петрозаводск – город воинской славы" присоединился глава Карелии Артур Парфенчиков, который представил совсем необычный проект по установке памятного знака.

"Данное предложение по установке стелы в озере совершено исключает присутствие на намывной "площади" не то что несколько сотен или тысяч, а даже несколько десятков участников праздничных мероприятий и военных парадов. Вероятно, Парфенчиков упустил это положение и на полном серьёзе продолжил обсуждать конструктивные особенности "волнорезов", - пишет Реут. - В целом медийную вовлечённость главы региона в длящуюся годами внутригородскую дискуссию по поиску идеального для стелы публичного пространства можно только приветствовать. Но в этом ли заключается функция выработки государственной политики, государственного подхода к делу?"

Продолжение читайте здесь.

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Комментарии

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Игорь
2018-05-14 14:35:23
На Заводской её поставьте, прямо по середине, ей там самое место.
ПлачУ и ПлАчу
2018-05-14 14:27:49
Уже пора думать, где поставить памятник бездельникам и лоботрясам - чиновникам начала 2000х. Чтобы помнить и не повторять.
Leopol'd
2018-05-14 13:54:08
Пока раскачивались, ФСБ по-быстрому свой, "ведомственный" памятник внедрили на бульваре Победы. Хотя, может в этом и была цель двух лет раздумий.
Неравнодушный
2018-05-14 13:20:07
Правильно - чем больше, тем вернее. Недюжинный героизм карельского народа должен быть увековечен.
Os
2018-05-14 13:06:43
Можно как Статую Свободы на острове поставить. Например, на Неглинном или на Лойострове. И катерки туда пускать.
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