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Новости. Общество
10:56, 19 Апреля 2019
фото: "Столица на Онего"

Парфенчиков предложил увеличить субсидии из бюджета на покупку квартир для сирот

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Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил увеличить объем финансирования для покупки жилья сиротам и помощи малоимущим семьям.

С такими инициативами Парфенчиков выступил в региональном парламенте во время отчета о работе правительства республики в 2018 году

"В бюджете на 2019 год мы предусмотрели средства на обеспечение жилыми помещениями 102-х детей-сирот. Предлагаю увеличить размер таких ассигнований и дополнительно предоставить в текущем году жилье еще 30 детям-сиротам. Во-вторых, нами подготовлена инициатива по предоставлению помощи в особых случаях – малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию", - сказал Парфенчиков.

По его словам, речь идет о таких нестандартных ситуациях, которые не предусмотрены действующим законодательством федерального или регионального уровня.

На эти цели – помощь малоимущим семьям – предлагается направить 20 миллионов рублей.

По состоянию на 1 апреля, право на получение жилого помещения в Карелии уже возникло у 730 сирот, в том числе 132 человека подлежат обеспечению жилым помещением по решению суда.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-19 11:20:09
А как с теми у кого дома каждый день горят пот всей Карелии?
Гость
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