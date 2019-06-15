Парфенчиков предложил включить хоровое пение в проект "100 символов Карелии"

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил Международный песенный праздник в Сортавале и назвал мероприятие "грандиозным шоу".

"Потрясающие культурные события проходят в самых красивых местах нашей республики. Одно из них - Международный песенный праздник, в котором принимают участие более полутора тысяч любителей хорового пения. Организаторам и исполнителям удалось грандиозное шоу – только представьте себе, оркестр кантелистов Карелии аккомпанировал сводному хору из тысячи человек!", - написал Артур Парфенчиков в соцсети.

Глава Карелии отметил, что хоровое пение может быть включено в проект "100 символов Карелии".

"А вообще история хорового движения в Карелии имеет вековую традицию. Думаю, правильно было бы включить хоровое пение в проект "100 символов Карелии" - в этом году на песенном празднике поет вся Карелия, каждый из 18 районов республики представлен как минимум одним хоровым коллективом. Приехали более 60 хоров и ансамблей из Карелии, Ленинградской, Московской, Архангельской областей, Удмуртии, а также Эстонии и Финляндии!", - отметил губернатор.

Международный песенный праздник состоялся в Сортавале. В этом году он был посвящен 100-летию Карелии и 170-летию выхода в свет второго дополненного издания карело-финского эпоса "Калевала".