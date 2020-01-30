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Парфенчиков предложил выкупать за счет бюджета частные дома, непригодные для жизни

Новости. Общество
15:28, 31 Января 2020
фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил Минимущества проработать вопрос о выкупе за счет бюджета частных жилых домов, которые находятся в непригодном для эксплуатации состоянии.

Об этом губернатор заявил на заседании правительства при обсуждении результатов работы Минимущества по инвентаризации всех полуразрушенных построек на территории республики.

По мнению главы Карелии, необходимо выкупать непригодные для эксплуатации жилые дома в населенных пунктах, привлекательных для ИЖС.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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