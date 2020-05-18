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Парфенчиков призвал отказаться от регулярных прогулок по магазинам

Новости. Общество
16:17, 18 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что в период распространения новой коронавирусной инфекции следует прекратить ежедневный шопинг.

Парфенчиков заявил, что во время пандемии коронавируса должна быть изменена культура покупателей. По мнению губернатора, жители региона должны отказаться от частых посещений торговых точек.

"Мы сегодня должны прекратить ходить в магазины, как на прогулку, каждый день", - заявил Артур Парфенчиков в ходе прямой линии в соцсети "Вконтакте".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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Дима
2020-05-18 18:43:34
Было бы неплохо, если советы и рекомендации давали врачи-вирусологи и эпидемиологи, а не чиновники. К врачам, по крайней мере, прислушиваешься больше.
Изя
2020-05-18 18:19:23
Откуда у него такие мысли про ежедневный шопинг по продуктовым магазинам ? Народу выжить бы хоть как то и семью прокормить , после его " пандемийных " мероприятий . :)
Неравнодушный
2020-05-18 18:07:28
Как так? Шоппинг - это наша религия.
кир
2020-05-18 17:56:05
Если не пить и не курить, то зачем тогда жить?
Изя
2020-05-18 18:17:01
кир, интересная мысль , глыбокая )))
карел
2020-05-18 16:58:23
Что с ним постоянно происходит ? Почему он говорит всегда не в тему ?
Люди живут и обеспечивают свои потебности в продуктах питания , никто там просто так не гуляет . Сказали бы ему , что он не то говорит. Где он живет , в каком социуме ?
Ткачев
2020-05-18 17:28:24
карел, Та же проблема у Сказочного.
карел
2020-05-18 18:05:10
Ткачев, с вами соглашусь , хотя он похитрее нашего не Сказачного ..
zanoza
2020-05-18 17:02:47
карел, но уж точно не в нашем социуме, а в своём , далёком от простых смертных.
карел
2020-05-18 17:13:06
zanoza, тут уже не про простых смертных речь может идти , а о простых больных и ограниченнных людях , с гипертрофированным сознанием и психикой .
карел
2020-05-18 18:03:21
zanoza, не соглашусь . Здесь явно прослеживается дурное воспитание и отсутствие культуры , неблагоприятная , для нормального человека , среда обитания .
zanoza
2020-05-18 17:20:49
карел, да всё проще, сытый голодного не поймёт никогда!
zanoza
2020-05-18 16:31:11
Что мусолить тему с магазинами! Не так уж и много покупателей в магазинах в шаговой доступности. Ну а в супермаркетах народу больше, так люди хотят купить всё в одном месте и по более выгодным ценам, что не мало важно в нынешней ситуации, когда каждая копейка на счету.
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