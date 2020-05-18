Парфенчиков призвал отказаться от регулярных прогулок по магазинам

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что в период распространения новой коронавирусной инфекции следует прекратить ежедневный шопинг.

Парфенчиков заявил, что во время пандемии коронавируса должна быть изменена культура покупателей. По мнению губернатора, жители региона должны отказаться от частых посещений торговых точек.

"Мы сегодня должны прекратить ходить в магазины, как на прогулку, каждый день", - заявил Артур Парфенчиков в ходе прямой линии в соцсети "Вконтакте".

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