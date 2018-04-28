Парфенчиков продлил запрет на продажу боярышника

Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил действие указа о запрете розничной торговли непищевой спиртосодержащей продукции, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами.

Согласно документу, запрет распространяется на продукцию с содержанием этилового спирта более 28%, продажная цена которой выше минимальной цены на водку, ликеро-водочную и другу продукцию с аналогичным содержанием спирта.

Как долго будет действовать запрет, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".