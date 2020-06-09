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Парфенчиков проинспектировал ход ремонта в учебных заведениях столицы Карелии

Новости. Экономика
11:10, 10 Июня 2020
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава республики Артур Парфенчиков сообщил о ходе ремонтных работ, которые ведутся в учреждениях среднего профессионального образования.

Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети об итогах инспекции, которую он провел в учебных заведениях, где проводятся ремонтные работы.

В колледже культуры и искусств в Петрозаводска, по словам главы региона, главной проблемой является текущая крыша.

"Не может быть и речи о косметическом ремонте, пока не будет выполнен капитальный ремонт кровли. На эти цели колледжу выделено 15,7 млн. рублей. Кроме того, в здании планируется провести работы по замене узла учета холодной воды и системы холодного водоснабжения, заменить тепловой пункт. Средства в размере 1, 28 млн. рублей также уже предусмотрены", - заявил Артур Парфенчиков.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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