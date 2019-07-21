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Новости. Общество
15:58, 21 Июля 2019
фото: источник https://vk.com/id419407976

Парфенчиков прошел 27 км с силовыми палками

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Глава Карелии Артур Парфенчиков устроил себе полумарафон по случаю воскресенья.

"Сегодня по случаю воскресного дня устроил себе полумарафон - скандинавская ходьба с силовыми палками 27 км. После 20 км рук не чувствуешь. Отличная тренировка, - написал на своей странице в "ВКонтакте" Парфенчиков. - Палки с усилием (4,6,8 кг)рекомендую всем любителям силовых аэробных тренировок. Работают при ходьбе практически все группы мышц".


фото https://vk.com/id419407976

Также в сообщении глава отметил, что собирается в командировку в Олонецкий район, где особое внимание уделит стройкам в рамках ФЦП.

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Комментарии

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кир
2019-07-21 18:00:43
Надо ходить всем, кто может. Маршрутчики нервно задышали.
Плейшнер
2019-07-21 17:57:27
Раньше губернаторы как то больше про работу пиарились и в личную жизнь свою не кого не пускали . Про успехи в работе сюжеты есть ??
однозначно
2019-07-21 17:30:42
И в этом месте звучит Гимн Лиги Чемпионов УЕФА .
Lana
2019-07-21 16:29:27
Если это в удовольствие так почему бы и нет!
123321
2019-07-21 16:13:36
Тяжёлый случай . Пенсионеру как то надо себя и поберечь .
Андрей Дубенский
2019-07-21 17:19:43
123321, цитата:
"Те-то себя сберегают. Только береженье их - на чужой крови". (А.И.Солженицын "Один день Ивана Денисовича").
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