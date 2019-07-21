Парфенчиков прошел 27 км с силовыми палками

Глава Карелии Артур Парфенчиков устроил себе полумарафон по случаю воскресенья.

"Сегодня по случаю воскресного дня устроил себе полумарафон - скандинавская ходьба с силовыми палками 27 км. После 20 км рук не чувствуешь. Отличная тренировка, - написал на своей странице в "ВКонтакте" Парфенчиков. - Палки с усилием (4,6,8 кг)рекомендую всем любителям силовых аэробных тренировок. Работают при ходьбе практически все группы мышц".



фото https://vk.com/id419407976

Также в сообщении глава отметил, что собирается в командировку в Олонецкий район, где особое внимание уделит стройкам в рамках ФЦП.