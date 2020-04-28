Парфенчиков просит жителей Карелии не устраивать массовые застолий на дачах в майские праздники

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о том, как будет жить республика в майские праздники.

Руководитель региона в студии "Сампо ТВ 360" дал интервью о ситуации с коронавирусом, послаблениях ограничений в рамках режима повышенной готовности и жизни республики в майские праздники.

Программа "Тема дня" выйдет в эфир на телеканале ОТР сегодня в 18.35 и завтра в 7.35. Некоторые фрагменты интервью Артур Парфенчиков выложил на своей странице в "ВКонтакте".

"Мы прекрасно понимаем, что на даче, на природе опасность заражения инфекцией при соблюдении определенных норм, конечно, минимальна. Для этого нужно было открыть строительные магазины, магазины, которые торгуют соответствующим инвентарем, семенами, но безусловно мы предусмотрели очень жесткие меры организации торговли в этих организациях. И сейчас мы очень ждем от наших граждан ответного ответственного поведения. Приехали на участок - самоизолировались. Работайте, отдыхайте, ходите в баню, на рыбалку. Не надо сегодня этих массовых застолий, общений", - сказал Парфенчиков.

Напомним, руководитель региона разрешил жителям республики выезжать на дачи на прошлой неделе.