В течение двух часов идет онлайн-трансляция в социальной сети "ВКонтакте"
Руководитель региона Артур Парфенчиков проводит оперативное совещание в режиме онлайн-трансляции для жителей республики.
На повестке дня два вопроса: предотвращение коммунальных аварий и принятие мер для стабилизации эпидобстановки.
Напомним , ранее прошло севещание по социально-экономическому развитию Калевальского района.
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