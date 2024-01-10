В течение двух часов идет онлайн-трансляция в социальной сети "ВКонтакте"

Руководитель региона Артур Парфенчиков проводит оперативное совещание в режиме онлайн-трансляции для жителей республики.

На повестке дня два вопроса: предотвращение коммунальных аварий и принятие мер для стабилизации эпидобстановки.

Напомним , ранее прошло севещание по социально-экономическому развитию Калевальского района.