13:10, 18 Января 2019
Парфенчиков раскритиковал работу по жалобам на "новое аварийное жилье" в Карелии
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Министр строительства Карелии отчитался об устранении всех недоделок при строительстве домов для расселения аварийного жилья, но глава республики указал, что жалобы населения продолжаются.
Глава Минстроя Олег Ермолаев отчитался, что в 2018 году проводилось устранение недоделок и недостатков, на которые жаловались жильцы 24 домов, построенных по программе расселения аварийного жилья с 2012 по 2017 годы.
Но Парфенчиков в ответ заметил, что его встречи с жильцами таких домов говорят о другом.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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