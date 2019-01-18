Парфенчиков раскритиковал работу по жалобам на "новое аварийное жилье" в Карелии

Министр строительства Карелии отчитался об устранении всех недоделок при строительстве домов для расселения аварийного жилья, но глава республики указал, что жалобы населения продолжаются.

Глава Минстроя Олег Ермолаев отчитался, что в 2018 году проводилось устранение недоделок и недостатков, на которые жаловались жильцы 24 домов, построенных по программе расселения аварийного жилья с 2012 по 2017 годы.

Но Парфенчиков в ответ заметил, что его встречи с жильцами таких домов говорят о другом.

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