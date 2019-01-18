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Новости. Общество
13:10, 18 Января 2019
фото: Сайт правительства Карелии

Парфенчиков раскритиковал работу по жалобам на "новое аварийное жилье" в Карелии

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Министр строительства Карелии отчитался об устранении всех недоделок при строительстве домов для расселения аварийного жилья, но глава республики указал, что жалобы населения продолжаются.

Глава Минстроя Олег Ермолаев отчитался, что в 2018 году проводилось устранение недоделок и недостатков, на которые жаловались жильцы 24 домов, построенных по программе расселения аварийного жилья с 2012 по 2017 годы.

Но  Парфенчиков в ответ заметил, что его встречи с жильцами таких домов говорят о другом.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2019-01-18 14:13:14
Бездарные люди - обыкновенно самые требовательные критики: не будучи в состоянии сделать простейшее из возможного, и не зная, что и как делать, они требуют от других совсем невозможного.
• Василий О. Ключевский
Евгений
2019-01-18 13:38:40
Это как заплесневелый хлеб продать. Вроде как, устраняя жалобы, плесень срезали, но лучше хлеб от этого не стал.
Гость
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