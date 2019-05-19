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Новости. Общество
10:56, 19 Мая 2019
фото: Илья Тимин

Парфенчиков рассказал, что делать, если встретишь в лесу медведя

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Глава Карелии Артур Парфенчиков разместил на своей странице в соцсети правила поведения при встрече с медведями.

"Летом в нашей Карелии медведи порой подходят к жилью человека и не боятся встречи с грибниками и ягодниками. Некоторые на эту тему шутят, я тоже знаю много таких рассказов и анекдотов. Но вопрос не праздный – зверь это серьезный", - написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях.

"По мнению многих охотоведов, бурый медведь – самый свирепый и безжалостный из всех крупных млекопитающих. От того, как человек действует в экстремальной ситуации, зачастую зависят жизни. Поэтому привожу рекомендации Министерства природных ресурсов и экологии Карелии".

Путешествуя по лесу, самое лучшее, что можно сделать, чтобы избежать случайной встречи с медведем, это: быть наготове; создавать шум; обращать внимание на возможные признаки недавнего прохождения медведя; путешествовать группами (большое количество людей пугает медведя и шум слышен издалека; собаку держите на поводке (ненатасканая на медведя охотничья собака, испугавшись медведя, приведет его к хозяину); никогда не приближаться к медведю, держать дистанцию; найдя труп какого-либо лесного животного в лесу, никогда не приближаться.

Если с вами дети, держите их всегда рядом или в поле зрения!

Если вы случайно столкнулись с медведем, но медведь не обнаружил вашего присутствия: остановитесь и для принятия решения сначала постарайтесь спокойно оценить ситуацию; не убегайте (медведи могут бегать со скоростью 60 км/час, очень хорошо плавают и могут забираться на деревья); не нападайте внезапно на медведя с громким шумом и криками, поскольку это может спровоцировать нападение; медленно отходите назад, двигаясь лицом к медведю и удаляйтесь с этой территории.

Если же при встрече медведь обнаружил Ваше присутствие:  говорите спокойным, как можно более низким голосом; медленно размахивайте руками в воздухе, держа руки с каким-нибудь предметом как можно выше над головой, визуально увеличивая свои размеры; не бегите (бег или резкие движения могут вызвать нападение), медленно отойдите на безопасное расстояние.

Если вы натолкнетесь на след медведя или увидите его возле вашего дома, незамедлительно сообщите в МЧС, полицию, администрацию, Министерство природных ресурсов Республики Карелия по телефонам: 8 (8142) 555580 (круглосуточно); 8 (8142) 796747; 8 (8142) 796734 о предполагаемом нахождения зверя.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-05-19 11:54:17
Артурчик знает толк в создании шума. Называется пустозвонство. Сказочный ...... глава республики.
Гость
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