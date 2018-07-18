Парфенчиков рассказал Голиковой о школе-сарае в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с заместителем председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяной Голиковой.

Как сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк, на встрече с Татьяной Голиковой Артур Парфенчиков обсудил вопросы строительства новых школ и реконструкции учреждений здравоохранения на территории республики.

В частности, речь зашла о школе в поселке Деревянка Прионежского района Карелии, которую эксперты ОНФ включили в список самых опасных в нашей стране. Родители учеников называют эту школу "сараем".

Артур Парфенчиков рассказал Татьяне Голиковой о том, что школа 1955 года постройки в настоящий момент находится в неудовлетворительном состоянии. По предписанию надзорных органов в мае этого года в здании школы закрыт второй этаж, из-за чего образовательный процесс организован в две смены в кабинетах первого этажа.

"Учитывая необходимое количество мест, а также потенциал развития поселка (прогнозное количество детей в школе к 2025 году составит 227 учащихся) наиболее целесообразным является строительство новой общеобразовательной организации в данном населенном пункте", - пояснил глава региона.

Также были рассмотрены вопросы системы здравоохранения. Артур Парфенчиков сообщил, что на сегодняшний день необходимо укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра Республиканской больницы им В.А. Баранова - единственного учреждения на территории республики, оказывающего высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с заболеваниями системы кровообращения. В настоящий момент требуется реконструкция терапевтического корпуса больницы с надстройкой приемного отделения для размещения ангиографического отделения с полноценной операционной, отвечающей современным требованиям.

Глава Карелии обратился к Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность софинансирования мероприятий по реконструкции здания ГБУЗ "Республиканская больница им. В.А. Баранова" за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.

Кроме этого, Артур Парфенчиков подтвердил готовность республики выполнить все обязательства в рамках соглашения между российским министерством образования и правительством Карелии о финансовом обеспечении мероприятий по созданию для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дополнительных мест в образовательных организациях. Проект соглашения предусматривает строительство двух зданий дошкольных образовательных организаций на 150 и 300 мест в Петрозаводске, а также строительство пристроек к зданиям школ, где будут размещаться дошкольные группы.