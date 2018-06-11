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Новости. Общество
12:46, 11 Июня 2018

В поселке Карелии дети учатся в школе-сарае, которая может развалиться в любую минуту

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Жители поселка Деревянка Прионежского района переживают за своих детей, которые вынуждены учиться в "школе-сарае".

Деревянкская школа №5 станет одним из первых объектов, включенный экспертами ОНФ в "Народный реестр опасных школ".

В Карелии в течение трех дней находился координатор проекта Общероссийского народного фронта "Народная оценка качества" Виктор Рожков. Эксперт из Москвы вместе с активистами регионального отделения ОНФ в Карелии и журналистами провел серию рейдов по медицинским и образовательным организациям Петрозаводска и Прионежского района. При построении маршрута общественники ориентировались на отзывы с сайта проекта narocenka.ru, где жители республики ставят довольно низкие оценки социальным объектам. Но больше всего жалоб в адрес проекта поступило от родителей из поселка Деревянка Прионежского района, где уже отчаялись ждать, когда в населенном пункте появится нормальная школа. Двухэтажное деревянное здание 1938 года постройки, где сегодня учится 160 детей, разваливается на глазах. Строительство новой школы населению обещают много лет, но дальше оформления проектно-сметной документации дело так и не пошло.

Подробнее читайте здесь.

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Минобр Украины предложил убрать из школьных учебников слово «родители»
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