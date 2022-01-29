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Парфенчиков рассказал историю успеха кондитера из Петрозаводска, которая вышла в суперфинал шоу на федеральном телеканале (ФОТО)

Новости. Общество
11:43, 30 Января 2022
фото: кадр с видео / страница А. Парфенчикова в ФБ

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Прославившаяся на телеканале «Пятница!» Юлия Гарлоева поменяла профессию экономиста на кондитера и вместе с мужем открыла цех, рассказал глава Карелии.

«Кто сможет приготовить кулинарный шедевр на глазах у всей страны под прицелом теле- и фотокамер? Я точно знаю одного такого человека - это наша землячка, петрозаводчанка Юлия Гарлоева», - рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Она вышла в суперфинал шоу «Кондитер» телеканала «Пятница!». По заданию ведущего участники должны были повторить за 2,5 часа его торт с тигром и дрессировщиком. Наша Юлия сделала это лучше всех!».

кадр с видео / страница А. Парфенчикова в ФБ

По словам Артура Парфенчикова, десять лет назад, будучи в декретном отпуске, Юлия решила поменять профессию экономиста на кондитера и ничуть об этом не жалеет. Вместе с мужем она организовала семейное предприятие, открыла свой цех.

«Сегодня продукция Юлии известна и любима многими петрозаводчанами. Самые популярные – ягодные торты, а домочадцы чаще всего заказывают шоколадный торт с мятой. Впереди у нашей землячки суперфинал, съемки которого не за горами. Юля, удачи!».

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Комментарии

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Leopol'd
2022-01-30 13:12:55
А продукция девушки проходит все инстанции, произведена на пищевом предприятии? Как только она начнёт соблюдатт все формальности, бизнес пойдёт на убыль, губернатору гордиться будет нечем.
User
2022-01-30 13:07:07
А Юлия сама рассказать не может? Что за гнусная привычка пиариться на рассказах о чужих достижениях?!
кир
2022-01-30 14:24:54
User, у сторожа нет достижений, только ноет. Видимо, заставили работать в выходной день. :)
Изя
2022-01-30 13:24:27
User, +++++++ во такое он ..,)))
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