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Новости. Общество
14:53, 06 Августа 2019
фото: Столица на Онего

Парфенчиков рассказал, как помогают инвалидам в Карелии

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Глава республики Артур Парфенчиков сообщил о формировании в регионе системы трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

С начала года в республике трудоустроены при содействии органов службы занятости 226 граждан с ограниченными возможностями здоровья. Ещё 236 инвалидов приняты на работу в подведомственные органам власти учреждения, муниципальные, региональные, федеральные. А всего в республике заняты трудовой деятельностью 3,7 тысяч инвалидов. Об этом сообщил Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По словам губернатора, сейчас идет работа по ремонту помещений, закупке и установке оборудования для занятий по предмету "Технология" в школе-интернате № 23 и школе-интернате № 24. На это в 2019 году направляется 8,16 млн рублей. Уже обновили мебель в учебных кабинетах. Приобретен профессиональный фотоаппарат, новые компьютеры и оборудование для занятий по направлениям: "Клининговое дело", "Оператор стиральных машин", "Поварское дело" и "Столярное дело". 

В следующем году планируется направить15,317 млн рублей  в школы-интернаты № 18 и № 21 на обновление оборудования и оснащение мастерских класса "Технология", психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы. 

Также, как сообщил в соцсети Парфенчиков, в Карелии осуществляется сопровождение инвалидов молодого возраста. Наставнику выплачивается зарплата. Для сопровождения 25 инвалидов молодого возраста в 2019 году из бюджета выделяется 666,4 тыс рублей. В этом году уже организовано наставничество для 11 таких граждан. Сейчас в базе вакансий службы занятости 435 вакансий для инвалидов. 

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