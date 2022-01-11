Парфенчиков рассказал, как прокуратура отстаивает права жителей Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков опубликовал поздравление с Днем работника прокуратуры.

Артур Парфенчиков поздравил в соцсети сотрудников прокуратуры, с которыми «плечо к плечу работал в этой сфере на протяжении 20 лет».

«Сегодня российской прокуратуре исполняется 300 лет. Учреждая новую государственную структуру, Петр I ставил перед нею задачу „уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония“. В наше время прокуратура играет еще более важную роль, отстаивая права и свободы каждого человека, защищая общество и государство», — заявил глава республики.

По данным Парфенчикова, в прошлом году органы прокуратуры Карелии выявили более 54 тысяч нарушений законодательства. По итогам прокурорских проверок к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 3 тысяч человек, к административной — более 700. Возбуждено более 200 уголовных дел.