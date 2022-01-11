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Парфенчиков рассказал, как прокуратура отстаивает права жителей Карелии

Новости. Общество
09:02, 12 Января 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Глава республики Артур Парфенчиков опубликовал поздравление с Днем работника прокуратуры.

Артур Парфенчиков поздравил в соцсети сотрудников прокуратуры, с которыми «плечо к плечу работал в этой сфере на протяжении 20 лет».

«Сегодня российской прокуратуре исполняется 300 лет. Учреждая новую государственную структуру, Петр I ставил перед нею задачу „уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония“. В наше время прокуратура играет еще более важную роль, отстаивая права и свободы каждого человека, защищая общество и государство», — заявил глава республики.

По данным Парфенчикова, в прошлом году органы прокуратуры Карелии выявили более 54 тысяч нарушений законодательства. По итогам прокурорских проверок к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 3 тысяч человек, к административной — более 700. Возбуждено более 200 уголовных дел.

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Комментарии

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кир
2022-01-12 13:31:53
Люди не боятся нарушать законы. Они не ощущают боли и всё сходит с рук. Попадается малое число неудачников. :)
ДЖОН
2022-01-12 13:14:10
54 тысячи нарушений на 365 дней это 148 только выявленных нарушений в день.... и только в Карелии...
Петрович
2022-01-12 12:16:25
Прокуратура отстаивает права действующей вла, а не народа! У нас в Республике отняли основное право народа - это прямые выборы органов власти!!!
Гость
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