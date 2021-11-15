Парфенчиков рассказал, как власти Карелии раздают землю фермерам

Глава Карелии Артур Парфенчиков подвел итоги вовлечения сельхозземель в оборот.

В Карелии число участков, полученных для ведения личного подсобного или фермерского хозяйства, увеличилось в разы. Это стало возможно благодаря проведенной инвентаризации сельхозземель, сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

«Масштабную работу по вовлечению сельхозземель в оборот мы начали еще в прошлом году, после того как фермеры рассказали, что не могут получить участки для своей деятельности. После этого поручил профильным министерствам провести инвентаризацию земель, разработать алгоритм устранения причин, по которым люди получали отказы, а также активнее применять процедуру принудительного изъятия участков, если они не используются по назначению», — объяснил он.

Таким образом, в 2020 году жителям Карелии было предоставлено 174 участка, что на 40 процентов больше, чем годом ранее. В 2021 году фермеры и главы хозяйств получили 449 земельных участков, то есть почти в 3 раза больше, чем в 2020 г., и в четыре — чем в 2019-м, рассказал губернатор.

«Нам удалось найти решение по выделению крестьянско-фермерским хозяйствам участков в пределах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны. Да, с некоторыми ограничениями и через судебные процессы, но такую работу тоже проводим», — заявил Парфенчиков.

Он также сообщил, что земля, которая находится в аренде, приносит доход местным бюджетам. В этом году заключено договоров аренды на сумму годовой арендной платы, в 37 раз превышающую сумму договоров, заключенных в 2019 году, и в 8 раз — сумму договоров, заключенных в 2020 году. В сравнении с 2019 годом этот доход увеличился: в 2020 году — в 24 раза, а в 2021-м, по предварительным подсчетам, в 10 раз.

С 1 марта фермеры и главы крестьянских хозяйств смогут построить на своих землях жилой дом, также сообщил Артур Парфенчиков