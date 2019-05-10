Парфенчиков рассказал, на что районам выделены дополнительные средства

Глава Карелии Артур Парфенчиков проинформировал, какие районы и на какие цели получат дополнительные средства после внесения изменения в бюджет.

"Как обещал, даю более подробную информацию о направлении дополнительных средств муниципалитетам", - пишет Парфенчиков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Так, в соответствии с поправками, поддержанными парламентом республики, межбюджетные трансферты бюджетам районам увеличатся на 428 млн рублей. Из них 32,6 млн предназначены для приобретения еще 30 квартир детям-сиротам в Петрозаводске (7 помещений), Беломорском (4), Медвежьегорском (5), Олонецком (3), Пряжинском (1), Сегежском (4) и Сортавальском (6) районах.

На работы по госпрограмме "Развитие культуры" в районы будет направлено 29 млн рублей, в том числе 6,9 млн – на разработку проектов для ремонтно-восстановительных работ на мемориальных и военно-исторических объектах в Петрозаводске, Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Муезерском, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском, Сортавальском и Суоярвском районах. 6,6 млн рублей направляется на восстановление системы пожаротушения в Питкярантском доме культуры, 7,5 млн рублей - на инфраструктуру на территории Беломорских петроглифов, 3 млн рублей – на проектирование и проведение ремонта фасадов объектов культурного наследия в Сортавальском и Питкярантском районах. На создание модельной муниципальной библиотеки в Янишполе запланировано 5,1 млн.

196,6 млн рублей направят на ремонт и работы по энергосбережению в детских садах и школах в районах. На ремонт дорог местного значения, а также на восстановление пешеходных переходов вблизи школ - 19,6 млн рублей. Эти средства получат Петрозаводск и Костомукша, Кондопожский, Лоухский, Муезерский, Питкярантский, Пудожский, Сегежский и Сортавальский районы.